Frustratie bij coach na wedstrijd tegen Lazio

Tegen Lazio, maar toch zit er onderhuids wel wat frustratie bij de coach. Volgens de trainer hebben de Rotterdammers niet gekregen waar ze recht op hebben, maar domineren ze wel al vier duels op rij. 'Dan is dit wel een flinke knauw ja. Het is zeker niet fijn als je dan dit resultaat haalt', vertelt Slot op zijn laatste persconferentie. 'Met die zes punten uit vier duels, hebben we niet gekregen waar we recht op hebben.' Perez onder druk bij Red Bull: voldoet 'Checo' aan de prestatieclausule?

VOETBALPRİMEUR: Stengs baalt van 'superzure nederlaag' in Rome: 'Maar heb zelf prima gespeeld'Calvin Stengs baalt enorm van het verlies van Feyenoord tegen Lazio. Volgens de aanvaller ging het spel niet eens slecht bij de Rotterdammers en waren ze goed aan de bal, maar vooral het afmaken van de kansen was volgens de aanvaller het probleem. Stengs zag dat Lazio maar één kans kreeg en die maakten de Italianen wel af.

VOETBALPRİMEUR: Slot niet enkel positief over Feyenoord: 'Flinke knauw, dit is zeker niet fijn'Arne Slot was overwegend positief na het verlies van Feyenoord tegen Lazio, maar toch zit er onderhuids wel wat frustratie bij de coach. Volgens de trainer hebben de Rotterdammers niet gekregen waar ze recht op hebben, maar domineren ze wel al vier duels op rij in de Champions League. Het resultaat is er echter nog niet naar.

VOETBALPRİMEUR: 'Hel' in Rome aanstaande: 'Feyenoord is in alle opzichten beter dan dit Lazio'Feyenoord is in meerdere opzichten beter dan SS Lazio, zo luidt de conclusie in de spelersbattle van VoetbalPrimeur. Ondanks dat de uitslag van de spelersbattle opvallend goed in evenwicht is, hoeven de Rotterdammers zich weinig zorgen te maken. 'Hij hoort gewoon bij de wereldtop, daar kan Lazio niet tegenop.

VOETBALZONENL: Arne Slot is kritisch op Lazio: ‘Dit is niet van Champions League-niveau’Arne Slot is niet helemaal te spreken over het grasveld in Stadio Olimpico voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Lazio en Feyenoord. Volgens de oefenmeester van de Rotterdammers is het gras enigszins aan de lange kant, zo geeft hij aan bij RTL 7. “Maar het is goed genoeg om op te spelen.

