Frimpong levert assist op Wirtz, die doelpunt van grote schoonheid maakt

Florian Wirtz heeft zondagmiddag misschien wel het mooiste doelpunt van het Bundesliga-seizoen gemaakt.

De technisch begaafde Duitser ontving een pass van Jeremie Frimpong en dribbelde op sublieme wijze meermaals langs Freiburg-middenvelder...

Reiziger verklaart verschil tussen Gravenberch en Frimpong: 'Signaal afgeven'Michael Reiziger vindt het nog te vroeg om Ryan Gravenberch weer in genade aan te nemen bij Jong Oranje. De middenvelder zit op het strafbankje sinds hij in september bedankte om zich op zijn nieuwe club Liverpool te richten.

RC Lens tankt dankzij uitblinker Florian Sotoca veel vertrouwen richting PSVRC Lens heeft uitstekende zaken gedaan in de Ligue 1. De ploeg van trainer Franck Haise was zaterdagavond in eigen stadion met 4-0 te sterk voor FC Nantes. Florian Sotoca was de grote man bij de Noord-Fransen. De aanvaller benutte twee strafschoppen en leverde bovendien de assist bij de 2-0 van Facundo Medina.

VI Live: toeleven naar El Clásico, Weghorst schiet raak in Bundesliga

Duitse pers roemt 'uitmuntende' Simons: 'Geweldig, hij is niet te stoppen'Xavi Simons verovert de Bundesliga. Wederom was de Oranje-international zaterdagmiddag bij RB Leipzig een van de beste spelers op het veld. Na afloop van de monsterzege op 1. FC Köln (6-0) komen Duitse media superlatieven tekort voor Simons.

Simons schittert, Bayern vernedert Darmstadt: samenvattingen buitenlandBayern München heeft zaterdag een achtklapper op de mat gelegd, terwijl Xavi Simons een van de hoofdrolspelers was bij de monsterzege van RB Leipzig. In Engeland won Arsenal met ruime cijfers van hekkensluiter Sheffield United. Dit zijn samenvattingen van de wedstrijden die zaterdag zijn gespeeld in de Premier League en Bundesliga.

Achtklapper Bayern in duel met drie keer rood in één helft, Weghorst van de nul afBayern München heeft zaterdag in een merkwaardige Bundesliga- wedstrijd met 8-0 gewonnen van SV Darmstadt 98. Halverwege waren er al drie spelers met rood van het veld gestuurd en stond het nog 0-0. Bij VfB Stuttgart-Hoffenheim maakte Wout Weghorst zijn eerste doelpunt van het seizoen.