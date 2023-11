Frimpong helpt Leverkusen met assist weer aan kop, Inter te sterk voor AS Roma

Bayer Leverkusen draait onder Xabi Alonso op volle toeren in de Bundesliga. Freiburg werd zondag het volgende slachtoffer, van 'Die Werkself'. Dit seizoen werden alleen tegen Bayern München (2-2) punten verspeeld. Op aangeven van enkelvoudig Oranje-international Frimpong opende wonderkind Florian Wirtz in de 36e minuut de score. De Duitser begon aan een fantastische slalom die hij bekroonde met een doelpunt.

Op slag van rust deed Marcel Sabitzer iets terug namens Dortmund. Youssoufa Moukoko, direct na rust binnen de lijnen gekomen voor Donyell Malen, maakte gelijk, waarna Fares Chaibi de thuisploeg opnieuw aan de leiding hielp. Een andere invaller, Julian Brandt, hielp Dortmund aan een punt door in de 82e minuut de eindstand op 3-3 te bepalen.

Opvolger van hartstochtelijk uitgefloten Lukaku beslist Inter-RomaLees meer Lees verder ⮕

Thuram beslist topper tussen Inter en Roma; Lukaku wedstrijd lang uitgeflotenInternazionale heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in jacht op de Italiaanse landstitel. In het eigen Giuseppe Meazza Stadion was de ploeg van Simone Inzaghi met 1-0 te sterk voor AS Roma. Marcus Thuram nam de enige treffer voor zijn rekening. Dankzij de overwinning staat inter weer bovenaan de Serie A. Roma blijft achtste. Lees verder ⮕

Reiziger verklaart verschil tussen Gravenberch en Frimpong: 'Signaal afgeven'Michael Reiziger vindt het nog te vroeg om Ryan Gravenberch weer in genade aan te nemen bij Jong Oranje. De middenvelder zit op het strafbankje sinds hij in september bedankte om zich op zijn nieuwe club Liverpool te richten. Lees verder ⮕

Frimpong levert assist op Wirtz, die doelpunt van grote schoonheid maaktFlorian Wirtz heeft zondagmiddag misschien wel het mooiste doelpunt van het Bundesliga-seizoen gemaakt. De technisch begaafde Duitser ontving een pass van Jeremie Frimpong en dribbelde op sublieme wijze meermaals langs Freiburg-middenvelder Nicolas Höfler, om vervolgens af te ronden. Lees verder ⮕

VI Live: Internazionale grijpt in slotfase de leiding tegen AS RomaLees meer Lees verder ⮕

Politie schiet Lukaku te hulp en grijpt in bij wraakactie van boze fans van InterDe politie heeft een wraakactie van de aanhang van Internazionale tegen Romelu Lukaku verboden. De aanhang van de Milanezen hadden 30.000 fluitjes klaar om de spits massaal uit te fluiten, maar dit mag dus niet meer. Lees verder ⮕