Fresku vindt optreden nog steeds spannend: 'Maar het komt altijd goed'

Het valt hem nu op in gesprekken dat de conclusie dan vaak is: de mens is slecht. Hij zou het kwalijk vinden als dat geloof zou gaan overheersen."Haat en boosheid, het zijn sterke krachten. De liefde is minder opvallend maar ook heel sterk." En hij denkt dat we daar dan maar beter in kunnen geloven.Acht nieuwe nummers heeft hij nu de wereld in gestuurd. Een fan gaf de volgende reactie:"Het is een plaat om je aan vast te klampen." Alsof het over een reddingsboei gaat.

Want alle adviezen die daarin voorkomen zijn ook aan hemzelf besteed."Soms voel ik me een fraudeur omdat ik me niet aan mijn eigen adviezen hou. Maar in mij zit de man die ik kan worden en die maakt die teksten, maar ik ben die man nog lang niet."

'KRAAK vraagt door' wordt elke woensdag om 17.15 uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien en via Brabant+.

