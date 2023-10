Frenkie de Jong verschijnt dag voor Clásico weer op training FC Barcelona

Het is onduidelijk of De Jong zaterdag tegen Real Madrid in actie kan komen. Ook Pedri en Robert Lewandowski lieten zich zien op het trainingsveld van Barcelona. Zij stonden de afgelopen week eveneens geblesseerd aan de kant. 'We gaan sowieso niets forceren met die spelers', zei trainer Xavi op de persconferentie. 'Ze moeten ook echt 100 procent fit zijn om in actie te kunnen komen.' De Jong speelde zijn laatste wedstrijd op 23 september tegen Celta de Vigo.

Toen viel hij nog voor rust geblesseerd uit. Sindsdien zat hij aan de kant en miste hij onder meer de interlands van Oranje met Frankrijk en Griekenland. In de periode vóór zijn blessure maakte De Jong steevast deel uit van de basis van FC Barcelona. De 26-jarige dribbelaar is bij de Catalaanse club bezig aan zijn vijfde seizoen. De wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid begint zaterdag om 16.15 uur.

