Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland

De kans is groot dat Barcelona-trainer Xavi zaterdag tegen Real Madrid weer kan beschikken over enkele spelers die lange tijd geblesseerd waren. Zelfs Frenkie de Jong stond vrijdag op het trainingsveld. 'Als ze volledig fit zijn, dan stel ik ze op. Dat is dan geen probleem', aldus de oefenmeester vrijdag. De lijst geblesseerden is lang bij FC Barcelona.

Onder meer sterkhouders Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Pedri, Koundé en Sergi Roberto zijn er al een tijdje niet bij. Ze trainden vrijdag wel weer mee, zo liet Xavi weten. 'En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Daar was ik verrast over. Ze voelen zich goed, maar we moeten wachten tot morgen.' De trainer wilde verder niets zeggen over de opstelling voor El Clásico.

