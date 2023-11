Freiburg-coach Streich bewondert Wirtz: 'Hem kan je niet verdedigen'

Wirtz, het wonderkind van de Bundesliga, kreeg de bal rechts voorin toegespeeld. Hij slalomde langs een paar spelers van de tegenpartij en rondde af in de verre hoek, waardoor zijn ploeg aan de leiding kwam. Streich kon zijn spelers niets kwalijk nemen, vertelde hij na afloop.

'We hebben alles verdedigd. Of nou ja, bijna alles. Florian Wirtz kan je niet verdedigen. We moeten maar blij zijn dat zulke spelers niet allang door Engelsen zijn weggekocht', aldus de trainer van Freiburg na afloop. Zijn ploeg staat na negen speelrondes op de achtste plek in de Bundesliga, een positie die in orde is. Met 25 punten uit 9 wedstrijden is het team van Xabi Alonso de trotse koploper van de competitie.

Alonso was ook onder de indruk van Wirtz. 'Zo'n speciaal doelpunt heb ik nog niet vaak gezien. Hij dribbelde, dribbelde en dribbelde. Dingen als dit, dat kan ik hem niet niet bijbrengen. Leroy Sané kan het, Jamal Musiala ook, en hij. Maar verder zijn er niet zoveel spelers in de Bundesliga die dit kunnen.' headtopics.com

