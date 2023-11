Freddy Quispel (ACV): 'Plek vier, wie had dat gedacht?'

Quick Boys, dat simpel won van FC Lisse (3-0) blijft tweede met 23 uit 10 en op plek 3 staat De Treffers. Die ploeg won met 1-0 bij Katwijk. De Treffers heeft 19 punten, maar dan uit 9 duels. "Plek 4.

Wie had dat gedacht van tevoren? Ik in ieder geval niet", aldus Freddy Quispel. "Ik ging eigenlijk uit van een plek in de middenmoot, dus dit is boven verwachting. Maar we moeten gewoon lekker doorgaan en vooral niet denken dat we er al zijn."

Hattrickheld Nketiah schiet Arsenal naar de tweede plek in de Premier LeagueArsenal kende zaterdag een probleemloze middag. In het eigen Emirates Stadium was de ploeg van manager Mikel Arteta met 5-0 te sterk voor Sheffield United. De grote man namens the Gunners was Eddie Nketiah, die een hattrick maakte. Fábio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden vervolgens voor de eindstand. Lees verder ⮕

Kluivert klimt mede door goal Balotelli naar plek drie in TurkijeLees meer Lees verder ⮕

Blind senior vertelt over situatie zoon in Spanje: 'Het valt op zijn plek'Na een moeizaam seizoen trok Daley Blind deze zomer naar Spanje, om bij Girona te spelen. In Spanje lijkt de verdediger nu goed op zijn plek. Girona won vrijdag van Celta de Vigo en staat, in afwachting van het resultaat van El Clásico, bovenaan in Spanje. Bij Ziggo Sport vertelt vader Danny over de situatie van zijn zoon. Lees verder ⮕