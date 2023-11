" Grim stond na afloop nog steeds achter zijn keuze om acht wijzigingen door te voeren in zijn basiselftal. "Daar lag het niet aan. De jongens die speelden hebben de kwaliteiten om van De Graafschap te winnen, maar dan moeten ze wel een bepaald niveau halen en dat lukte niet."

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Fred Grim: 'We verdienden het zeer zeker niet'Bekijk hier de reactie van Fred Grim op de bekeruitschakeling tegen De Graafschap.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: De Graafschap laat De Vijverberg juichen met zege op zeer matig FC EmmenDe Graafschap heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. De Superboeren wonnen op De Vijverberg met 2-0 van FC Emmen. Robin Schouten speelde een ongelukkige hoofdrol. De verdediger maakte in de eerste helft een fataal eigen doelpunt. In blessuretijd gooide Simon Colyn het duel definitief in het slot.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Grim houdt kaarten op zak richting bekerduel tegen De GraafschapBekijk hier de voorbeschouwing op De Graafschap - FC Emmen, in de eerste ronde van de KNVB Beker.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Grim houdt kaarten op zak richting bekerduel tegen De GraafschapFC Emmen reist morgen zonder Lucas Bernadou, Joey Konings en Chardi Landu af naar Doetinchem voor het duel tegen De Graafschap in de eerste ronde van de KNVB Beker. Dat betekent dat Fred Grim zijn basisopstelling, in tegenstelling tot afgelopen vrijdag, in ieder geval op twee plekken gaat wijzigen.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VI_NL: De Graafschap neemt in de beker sportieve wraak op FC EmmenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕