Fraser ziet Kramer keihard en onbesuisd inkomen: ‘Ben je dan pissig?’

"Ja, daar is de scheidsrechter (Laurens Gerrets, red.) voor. Hij staat er vrij dicht bij", zag Fraser, die direct de vraag kreeg wat hij als VAR, die overigens niet aanwezig was in Utrecht, zou doen."Maar ik ben geen VAR, dus het is niet aan mij." Leidelmeijer wil van de verliezende coach weten of de zware overtreding de reden was dat Kramer halverwege werd vervangen door Denilho Cleonise."Gevoelsmatig wel en als ik de beelden zie, is dat denk ik de juiste beslissing.

"Ben je dan pissig? Want het is een ervaren speler natuurlijk. Dat hij dit soort dingen doet in zo'n eerste helft?", liet Leidelmeijer het veelbesproken onderwerp niet zomaar rusten."We weten allemaal dat het niet hoort, toch? Het is zeker iets dat we gaan bespreken. Dat lijkt me niet meer dan logisch", zo besloot Fraser.Na de 2-0 van Utrecht mocht RKC en in het specifiek Kramer van geluk spreken dat het nog met tien man op het veld stond.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Fraser twijfelde niet over wissel Kramer na bikkelharde tackle: 'Komen goed weg'Henk Fraser werd gisteren met RKC Waalwijk in de eerste ronde van de beker uitgeschakeld na een spannend duel met FC Utrecht. Spits Michiel Kramer werd in de rust al gewisseld en de trainer bevestigde na de wedstrijd dat dit kwam door een wel hele harde tackle.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Vertrekkend Kamerlid Henk Nijboer: sluit terugkeer als bewindspersoon niet uitPvdA-Kamerlid Henk Nijboer stopt als Kamerlid, maar sluit een terugkeer als bewindspersoon niet uit, vertelt hij in Sven op 1. 'Ik verwacht het niet, maar als de vraag komt dan ga ik er wel serieus over nadenken', legt Nijboer uit.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Henk Nijboer (PvdA) sluit terugkeer als bewindspersoon niet uit30 oktober 2023 - Vertrekkend PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer sluit niet uit dat hij zitting neemt in een volgend kabinet, mocht de fractie van GroenLinks-PvdA daar onderdeel van uitmaken. 'Als dat verzoek er komt, dan zal ik daar zeer serieus over nadenken', zegt Nijboer in het radioprogramma Sven Op 1.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: FC Utrecht komt met de schrik vrij tegen RKC; Michiel Kramer ontsnapt aan roodFC Utrecht heeft RKC Waalwijk uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Ron Jans keek al na een halfuur spelen tegen een riante 3-0 voorsprong aan, maar trok de wedstrijd uiteindelijk moeizaam over de streep: 3-2.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: FC Utrecht komt met de schrik vrij tegen RKC; Michiel Kramer ontsnapt aan roodFC Utrecht heeft RKC Waalwijk uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Ron Jans keek al na een halfuur spelen tegen een riante 3-0 voorsprong aan, maar trok de wedstrijd uiteindelijk moeizaam over de streep: 3-2.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Fraser gaat in gesprek met gewisselde Kramer: 'Dit hoort toch niet?'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕