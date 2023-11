Fraser twijfelde niet over wissel Kramer na bikkelharde tackle: 'Komen goed weg'

Fraser kreeg daarna ook de beelden te zien van de eerste gele kaart en moest toch toegeven dat de kleur van die kaart best anders had kunnen zijn."Het is een meer dan terechte gele, maar ik ben geen VAR natuurlijk ook. Als ik de beelden zie is het een juiste beslissing. We komen goed weg, dat kan ik niet ontkennen. Ik ga hem er nu wel op aanspreken, want we weten allemaal dat dit niet hoort.

