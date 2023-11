Fraser gaat in gesprek met gewisselde Kramer: 'Dit hoort toch niet?'

Tijdens het interview zag Fraser ook de beelden van de overtreding van Kramer op Flamingo. 'Deze kaart is meer dan terecht. Of het rood had kunnen zijn? Daar is een scheidsrechter voor, hij stond er behoorlijk dichtbij. Ik ben ook geen VAR, dus dat is niet aan mij. Gevoelsmatig komen we hier wel goed weg, dat kan ik niet ontkennen.'

Fraser staat na het zien van de beelden nog steeds achter zijn besluit om Kramer te vervangen. 'Dat was een juiste beslissing. Of ik pissig op hem ben? We weten allemaal dat dit niet hoort, toch?', verklaarde de trainer van RKC over de tackle van Kramer op Flamingo. 'Het is iets dat we nog gaan bespreken, dat lijkt me niet meer dan logisch.

