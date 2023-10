Franz Dohle (VVD) keert terug in de gemeenteraad van Meppel

Franz Dohle keert terug in de gemeenteraad van Meppel. De VVD'er vervangt Jan Roelof Meesters, die vanwege ziekte voorlopig niet meer in de raad kan plaatsnemen. Mede op advies van een bedrijfsarts keert Jan Roelof Meesters in ieder geval de komende zestien weken niet terug in de gemeenteraad.

In de tussentijd neemt Dohle zijn plek waar. Hij begint op 9 oktober. Franz Dohle kwam halverwege de vorige raadsperiode voor het eerst in de raad, ook als vervanging van iemand anders. De VVD zit met vier leden in de gemeenteraad en is de tweede partij in Meppel. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

