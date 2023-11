Franse voetbalfan en Italiaanse politieagent neergestoken in Milan

In Milan zijn gisteravond laat een Franse voetbalfan en een Italiaanse politieagent neergestoken. Dat gebeurde bij een confrontatie tussen aanhangers van AC Milan en Paris Saint-Germain. Beide clubs treffen elkaar vanavond in de Champions League. Volgens Italiaanse media viel een groep van ongeveer vijftig Milanfans een groep Franse supporters aan in een uitgaansgebied van de stad. De Italianen hadden fakkels bij zich en droegen maskers en helmen.

Een fan van Paris Saint-Germain werd hierbij twee keer in zijn benen gestoken en moest naar het ziekenhuis. Het is een 34-jarige Fransman, melden Italiaanse media. Er waren ook ongeregeldheden tussen Franse supporters en de politie. Daarbij werd dus een agent neergestoken. Een verdacht is gearresteerd. AC Milan heeft het geweld van gisteravond veroordeeld. 'Voetbal is voor ons passie en geen haat. Sport moet verenigen, niet verdelen', schrijft de club op X

Pierre van Hooijdonk is goed te spreken over Joey Veerman. De middenvelder van PSV kreeg na zijn optreden tegen Ajax de nodige kritiek, ook van zijn trainer Peter Bosz. Van Hooijdonk genoot afgelopen zaterdag echter van Veerman, die in zijn ogen tegen Heracles Almelo veelvuldig de vrije man wist te vinden.

