Franse regering wil geen nieuwe onlusten, ouders reljongeren naar opvoedcursus

De Franse regering heeft een eerste serie maatregelen bekendgemaakt om nieuwe grootschalige rellen in het land te voorkomen. Het is een antwoord op de onlusten van dit voorjaar in meer dan 500 steden. Een agent schoot eind juni de 17-jarige Nahel dood in Nanterre, een voorstad van Parijs. Daarna gingen dagenlang jongeren de straat op en kwam het tot botsingen met de politie en plunderingen van winkels. 'Slechts een kwart van de daders toen was ouder dan 25 jaar.

' Vaders en moeders zullen in alle gevallen financieel verantwoordelijk worden gehouden. Als ouders hun opvoedtaken verzaken, volgt straf. 'Als ze zich niet aan hun opvoedplicht houden, willen we ouders dwingen een opvoedstage te verrichten of maatschappelijk werk te doen.' De premier maakte niet duidelijk hoe ze wil laten beoordelen of de opvoeding van vaders en moeders tekortschiet.

