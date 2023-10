Frankrijk zet inhaalrace voort en nadert Nederland op coëfficiëntenranglijst

Omdat Ajax (2-0) en AZ (1-4) kansloos onderuit gingen tegen respectievelijk Brighton & Hove Albion en Aston Villa, ziet Nederland de vertegenwoordigers van de Ligue 1 wederom dichterbij komen.

Helaas voor Feyenoord en PSV gaven Ajax en AZ op donderdagavond totaal niet thuis tegen twee tegenstanders uit de Premier League. Beide clubs uit Noord-Holland werden volledig weggetikt door de Engelsen, waarbij grote uitslagen mogelijk waren. De Europa League en Conference League leveren daardoor geen punten op voor Nederland, waar die competities in de afgelopen twee seizoenen nog een goudmijn waren qua punten voor de Eredivisie.

De impact van de ‘gratis’ Conference League punten valt dus deels weg, waardoor NL op termijn automatisch terug op zijn natuurlijke plek zal komen (plaats 7). Is gewoon een logische cyclus.Inderdaad. België is dan weer optimaal aan het profiteren van die bonus genaamd conference league.Dat stopt ook gewoon als we daar minder teams hebben. headtopics.com

Was te verwachten, wat een Europees drama jaar gaat dit worden. De enige hoop is Feyenoord. Wie had dat gedacht.Jij snapt het ook niet. Ajax en PSV hebben beide 2 gelijke spelen en een verloren. Enigste die punten pakt is Feyenoord.deroodwitte ajax heeft natuurlijk ook heel veel punten opgeleverd de afgelopen jaren. Dit jaar is het wel drama, maar az en psv leveren tot nu toe ook nog niet heel veel punten op. Doodzonde dat feyenoord geen resultaat haalde bij atletico uiteindelijk.

Bizar genoeg doen de twee ploegen in de Champions League het nog redelijk tot goed. Maar AZ en Ajax doen helaas geen duit in het zakje en dat gaat ons opbreken. Qua Europese ambities is het zonde dat Ajax net nu zo’n enorm slecht jaar heeft.Even de statistieken beter checken. De enige die punten binnenhaald is Feyenoord. PSV en Ajax hebben allebei 2 gelijke spelen en een verloren. Dus helaas doen PSV, AZ en Ajax geen duit in het zakje.. headtopics.com

