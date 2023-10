Frankrijk zet inhaalrace voort en nadert Nederland op coëfficiëntenranglijst

Omdat Ajax (2-0) en AZ (1-4) kansloos onderuit gingen tegen respectievelijk Brighton & Hove Albion en Aston Villa, ziet Nederland de vertegenwoordigers van de Ligue 1 wederom dichterbij komen.

Er is Nederland alles aan gelegen om de vijfde plek op de vijfjarige UEFA-ranking vast te houden. Daarmee zou de Eredivisie liefst drie gegarandeerde plekken voor de Champions League (plus een voorrondeticket) afdwingen voor het seizoen 2025/26. Frankrijk hijgt Nederland echter in de nek en is in de eerste drie speelronden al flink dichterbij gekomen.Ditmaal waren het de Champions League-clubs uit Nederland die wel wisten te leveren.

Helaas voor Feyenoord en PSV gaven Ajax en AZ op donderdagavond totaal niet thuis tegen twee tegenstanders uit de Premier League. Beide clubs uit Noord-Holland werden volledig weggetikt door de Engelsen, waarbij grote uitslagen mogelijk waren. De Europa League en Conference League leveren daardoor geen punten op voor Nederland, waar die competities in de afgelopen twee seizoenen nog een goudmijn waren qua punten voor de Eredivisie. headtopics.com

Nederland is de riante voorsprong op Frankrijk dus al bijna kwijt, al blijven de clubs uit de Ligue 1 nog wel achter de Eredivisionisten op de ranking. Portugal heeft een steeds grotere achterstand en heeft een wonder nodig om Nederland dit seizoen nog in te halen. Het verschil tussen Nederland en Portugal is inmiddels meer dan zeven punten, wat gezien de matig presterende clubs uit de Liga Portugal amper nog in te halen lijkt.

