Frank Masmeijer komt 3 november met nieuwe plaat: We moeten door!

Frank Masmeijer lanceert op 3 november zijn nieuwe plaat. Het album heet We moeten door!, meldt Masmeijer op Instagram. Hij belooft zijn fans "een meeslepende reis door positieve emoties en muziek".

Het 62-jarige televisie-icoon hintte eerder al op een nieuwe carrière. Hij bracht in mei het nummer Ga Je Mee Naar de Zomer uit. Met het vrolijke lied wilde Masmeijer naar eigen zeggen een"zwarte periode" afsluiten.

Masmeijer werd in België veroordeeld tot negen jaar cel vanwege cocaïnesmokkel. Hij kwam vorig jaar eerder vrij nadat koning Willem-Alexander hem gratie had verleend. In juni kwam een documentaire uit die, volgens de titel, Het Ware Verhaal achter de veroordeling vertelde. Masmeijer zei na de documentaire de zaak afgesloten te hebben.Acda en de Munnik is blij om na acht jaar weer als duo op te treden. headtopics.com

