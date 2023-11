Frank Masmeijer 'Achteraf gezien wel spijt van dingen die niet door de beugel konden'

Toen hij zeven horecazaken tegelijkertijd runde, was hij naar eigen zeggen alleen maar bezig met werken."Ik had bijna geen tijd voor mensen die echt belangrijk waren. In plaats daarvan was ik bezig met andere dingen: een mooier huis, een nieuwe auto, de volgende vakantie." En dat doet de Frank 2.0 graag anders."Ik heb ontdekt dat het de kleine dingen zijn die echt tellen.

Johan Derksen (74) zit afgelopen weekend vol verwachting naar het schaatsen te kijken. Maar hij is er al snel klaar mee.…

RTLBOULEVARD: Kinderen Frank Lammers dol op bourgondisch eten van moeder Eva: 'Reden dat we XL zijn'Eva Posthuma de Boer (51) is niet alleen de vrouw van acteur Frank Lammers (51), moeder van twee kinderen, columnist en romanschrijfster, ze is vooral kookliefhebber! En die liefde heeft ze opnieuw gebundeld in een kookboek, dit keer geheel geïnspireerd op het Franse bourgondische leven.

NOS: Politieman schiet verdachte (27) per ongeluk dood, krijgt geen strafDe rechtbank oordeelde dat de agent zijn vinger te dicht bij de trekker had, maar dat hem dat niet te verwijten valt omdat hij schrok van een onverwachte beweging.

VOETBALZONENL: Frank Arnesen keert officieel per direct terug bij PSVFrank Arnesen keert per direct terug bij PSV, zo bevestigen de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De voormalig technisch directeur van Feyenoord, die dezelfde rol ook jarenlang vervulde bij PSV, neemt per 30 oktober zitting in de Raad van Commissarissen.

VOETBALZONENL: ‘Ik twijfel er niet aan dat hij binnen Ajax een belangrijke rol gaat vervullen’John van 't Schip gaat als interim-trainer van Ajax opnieuw samenwerken met Michael Valkanis, zo is afgelopen weekeinde duidelijk geworden. De nieuwe eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA werkte met zijn goede vriend eerder samen bij Melbourne City, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland.

RTLBOULEVARD: Dominique: prachtig dat Anouk niet doet wat iedereen doetDominique Schemmekes is erg trots op zijn vrouw Anouk. 'Ik vind het prachtig dat ze niet doet wat iedereen doet, maar doet waar zij zin in heeft', zei hij tegen het ANP, voorafgaand aan de presentatie van Anouks nieuwe plaat Deena & Jim in Fabrique des Lumières in Amsterdam.

