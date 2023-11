Frank Lammers: Nederlandse film kleurt te veel binnen de lijntjes

"Er zit een andere basisgedachte achter", zegt Lammers over Nederland"Hier wordt er namelijk nog altijd vanuit gegaan dat het moet voldoen aan de vraag 'gaan mensen ernaar kijken?' En gek genoeg denken ze dan in negen van de tien gevallen dat dat gebeurt met een romantische komedie. Terwijl je ziet aan het succes van deze serie dat dat helemaal niet per se hoeft. Je kan ook lelijke, duistere dingen maken waar heel veel mensen heel gelukkig van worden.

Helaas zit die aanpak niet ons bloed, zegt hij ook."Het is echt een cultureel verschil. Ik benoem het altijd als volgt: je hebt in België dEUS en wij hebben Frans Bauer", zegt hij verwijzend naar de Belgische rockband met een randje."Dat is heel kort door de bocht, maar dat is wel een beetje wat het is. Niks ten nadele van Frans Bauer, hartstikke leuk. Maar die andere kant krijgt weinig kans om zich te ontwikkelen in Nederland. En dat is jammer.

"Maar ik zie het rooskleurig in hoor", zegt ze."Ook door deze samenwerking. En je ziet steeds meer producties samenwerken met Nederlanders en Belgen. Ik mag nu ook weer naar België voor een productie. Dus misschien dat het zich lekker laat aansteken. We kunnen er absoluut wat van leren.""Het mag iets gewaagder hier, en er mag iets meer risico genomen worden", haakt Lammers aan.

Elise Schaap, op iets nettere toon:"En het is niet alleen maar k, u, t, want wat ze met Mocro Maffia hebben gedaan vind ik ook echt heel tof. Het is een uitzondering, maar laten we dat vooral niet vergeten." Lammers:"Ja, maar die hebben dat met heel veel moeite zelf uit de grond getrapt. En niet elk creatief mens kan dat, dat je ook nog ondernemer bent. Vanuit je hart moet je dingen maken, maar daar moet je dan wel de kans voor krijgen. En dat is nog niet zo.

