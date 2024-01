Fortuna Sittard toont interesse in Feyenoord-middenvelder Van den Belt

De Limburgse voetbalclub Fortuna Sittard heeft interesse getoond in het huren van Feyenoord-middenvelder Van den Belt. Trainer Danny Buijs ziet hem als een serieuze kandidaat om zijn team in januari te versterken. Excelsior heeft ook belangstelling getoond voor Van den Belt, wiens contract bij Feyenoord loopt tot medio 2027.





