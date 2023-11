Formule 1 in Las Vegas verloopt vlekkeloos na putdekseldebacle

Na het putdekseldebacle van donderdag (lokale tijd) verliep de tweede dag voor de Formule 1 in Las Vegas vlekkeloos. De toeschouwers in het Amerikaanse gokparadijs konden genieten van een spectaculaire strijd om poleposition, gewonnen door Charles Leclerc. De wedstrijd van zondag belooft een spannende te worden, met Max Verstappen op de tweede startplek. Dat er überhaupt al reikhalzend uitgekeken kan worden naar de race, is pure winst na de chaotische eerste dag op het nieuwe stratencircuit.

Het verhaal is bekend. Nadat Carlos Sainz zijn Ferrari stuk reed op een losgeslagen putdeksel, moest de eerste training al na acht minuten worden gestaakt. De tweede training werd uitgesteld en eindigde zonder publiek pas om 4.00 uur lokale tijd. Groot gezichtsverlies voor de Formule 1, dat met een race over de fameuze Strip in Vegas nieuwe commerciële bronnen hoopt aan te boren. Excuses maakte de organisatie niet. Mensen met een tribunekaartje krijgen hun geld evenmin teru





🏆 11. NOSsport » Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

- Beluister #21 - 'De hobbelbaan in Texas was eigenlijk Formule 1-onwaardig' (S06)Beluister NOS Formule 1-Podcast: 21 - 'De hobbelbaan in Texas was eigenlijk Formule 1-onwaardig' (S06)

Bron: NPORadio1 - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »

Adele over Las Vegas-shows: hebben mijn leven veranderdAdele zegt dat de optredens in de Amerikaanse gokstad Las Vegas haar leven hebben veranderd. De 35-jarige Britse zangeres, die onlangs nog 32 nieuwe data heeft toegevoegd aan haar concertreeks daar, schrijft in een bericht op X dat ze door de shows 'weer verliefd is geworden op het live optreden'.

Bron: RTLBoulevard - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »

Adele eert Matthew Perry tijdens Las Vegas-showAdele bracht zaterdag tijdens haar show in Las Vegas een eerbetoon aan Matthew Perry. Dat meldt TMZ. Eerder op de avond werd bekend dat de Amerikaans-Canadese acteur, bekend van de hitserie Friends waarin hij Chandler Bing speelde, op 54-jarige leeftijd is overleden in Los Angeles.

Bron: RTLBoulevard - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »

Pirelli waagt sprong in het diepe bij eerste Grand Prix in koud Las VegasHet is het grote gesprekspunt in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas: de kou die in de nachtelijke uren in de gokstad wordt verwacht. Het zijn omstandigheden waar de Formule 1 normaal niet in rijdt.

Bron: NUsport - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »

Plannen Adele na Las Vegas nog onduidelijk: 'Geen idee'Het is nog niet duidelijk wat Adele (35) gaat doen als haar concertreeks in Las Vegas in juni is afgerond. 'Ik heb geen idee', zegt haar agent tegen de Britse krant 'Metro'.

Bron: RTLBoulevard - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »

Tijdschema GP Las Vegas: hoe laat komt Verstappen in actie?Het Formule 1-circus strijkt komend weekend voor het eerst in ruim veertig jaar neer in Las Vegas. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en de andere coureurs in actie komen.

Bron: NUsport - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »