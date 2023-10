Flinke straf voor 2 relschoppers rond Ajax - Feyenoord: ‘Ik ben er klaar mee!’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.hebben vrijdag een celstraf opgelegd gekregen. De voetbalaanhangers moeten respectievelijk één en drie maand(en) onvoorwaardelijk de cel in.

Supporters van Ajax openden de aanval op de hoofdingang van het stadion, die het uiteindelijk begaf onder het geweld. De ME moest hard optreden met politiepaarden en traangas om de orde te herstellen.De twee veroordeelde relschoppers, een negentienjarige man uit Staphorst en een twintigjarige uit Creil, hebben die zondag stenen gegooid naar de politie, zo is door middel van camerabeelden vastgesteld.

Het tweetal had geen strafblad. De rechter kwam uiteindelijk met een iets lagere straf, maar benadrukt dat die alsnog hoger uitpakt dan eerder bij vergelijkbare gevallen."Wij willen dat het een keer gaat stoppen, en vragen ons af of we niet te soft zijn geweest in het verleden in zaken als deze", aldus de politierechter. headtopics.com

De maatschappij ondervindt veel hinder van dit soort voetbalrellen, zo stelt de rechter."Wat het allemaal niet kost aan politiemensen, terwijl de politie veel meer nodig is voor veel nuttigere dingen. Andere zaken blijven liggen, omdat agenten veel te veel moeten worden ingezet bij dit soort rellen."

De jongeman uit Creil hoeft slechts één maand de cel in, de relschopper uit Staphorst moet drie maanden zitten. Dat heeft ermee te maken dat eerstgenoemde ‘van meet af aan verantwoordelijkheid heeft genomen’. Hij geeft toe stenen te hebben gegooid, terwijl de man uit Staphorst ontkent dat hij degene is op de beelden."Maar ik twijfel er geen seconde over dat u het bent op de beelden", zei de rechter. headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

Flinke kritiek op 'vervelend jongetje' bij Ajax: 'Nu loopt hij weer te stoken'Johan Derksen vindt het niet verrassend dat er in het achtergrondverhaal dat De Telegraaf woensdagochtend publiceerde een hoofdrol is weggelegd voor Steven Berghuis. De krant meldde dat de inmiddels vertrokken Maurice Steijn de Ajax-speler wilde lozen, aangezien hij een 'mes in zijn rug' zou hebben gestoken. Lees verder ⮕

'Ik heb de ene geweldige club, Feyenoord, verruild voor een andere geweldige club'Marino Pusic heeft voor het eerst als trainer van Shakhtar Donetsk gesproken over zijn hectische week. Maandag was hij nog de rechterhand van Feyenoord-trainer Arne Slot, woensdagavond stond hij als hoofdtrainer langs de lijn tegen FC Barcelona (2-1 verlies). Lees verder ⮕

Masterclass van Feyenoord: 'Daar neem ik mijn hoed voor af'Lees meer Lees verder ⮕

#DoneDeal: Ajax op de schop, vacatures bij Feyenoord en recordtransfer GimenezIn de nieuwste aflevering van DoneDeal bespreken Dennie, Ruben en Kaj de laatste ontwikkelingen op en rond de transfermarkt. Onder meer de opvolging van Maurice Steijn, de openstaande vacatures bij Feyenoord en het toekomstige vertrek van Santiago Gimenez komen ter sprake. Lees verder ⮕

Driessen gooit vergelijking erin: 'Feyenoord als het Ajax uit 2019'Na het indrukwekkende optreden van Feyenoord tegen SS Lazio durft Valentijn Driessen de vergelijking te maken met het Ajax uit 2019, dat tot de halve finale van de Champions League reikte. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft de ploeg van Arne Slot zelfs een streepje voor op een bepaald vlak. Lees verder ⮕

'Ik zou één van beste Feyenoord-spelers Zerrouki kiezen boven Wieffer'Harry van der Laan steekt de loftrompet over Ramiz Zerrouki na het indrukwekkende Champions League-optreden van Feyenoord tegen SS Lazio. De oud-spits van de Rotterdammers denkt dat Arne Slot nauwelijks nog om de 25-jarige controleur heen kan. Lees verder ⮕