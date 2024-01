Finale van het WK darts tussen twee Lukes

De finale van het WK darts gaat tussen twee Lukes, die elkaars tegenpolen zijn. De piepjonge Littler (16) staat onbevreesd op het podium en smult van pizza's en kebab. Humphries (28) werd recentelijk topfit en overwon in een verleden angstaanvallen die het einde van zijn carrière hadden kunnen betekenen. In een Britse pub gooiden de finalisten van het WK vier jaar geleden al eens een paar pijlen.

De een was 12 jaar en net middelbare scholier, de ander 24 jaar en iets zwaarlijviger dan tegenwoordig. Arm in arm poseerden ze voor een dartbord. Luke 'The Nuke' Littler en 'Cool Hand Luke' Humphries maken vanavond in Alexandra Palace in Noord-Londen uit wie de beste darter van de wereld is. De 16-jarige debutant tegen de laatst overgebleven wereldtopper in het toernooi. De zorgeloos snackende tiener tegen de sportende dartsprof. Luke versus Luke. Zowel Littler als Humphries werd jeugdwereldkampioen, maar daar houdt de vergelijking wel o





NOSsport » / 🏆 12. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Bekijk het programma van het WK darts met Van Gerwen en Littler in kwartfinalesHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met Michael van Gerwen als enige Nederlander in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Van Barneveld: 'Dat ik Littler’s idool ben interesseert me helemaal niets'Bekijk hier de overwinning van Raymond van Barneveld op Jim Williams in de derde ronde van het WK darts.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Littler (16) kan Van Gerwen uit boeken schrijven: 'Grootste dartstalent ooit'De zestienjarige Luke Littler verslaat Rob Cross in de halve finales van het WK darts en is de jongste finalist ooit.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Humphries naar halve finales WK • Williams dolgelukkig na zege op Van GerwenLees hier alles terug over de kwartfinales van het WK darts, waarin Michael van Gerwen uitgeschakeld werd door Scott Williams. Vier Engelsen plaatsten zich voor de halve finales

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Humphries naar halve finales WK • Williams dolgelukkig na zege op Van GerwenLees hier alles terug over de kwartfinales van het WK darts, waarin Michael van Gerwen uitgeschakeld werd door Scott Williams. Vier Engelsen plaatsten zich voor de halve finales

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Dartssensatie Van Veen maakt WK-debuut: 'Het gaat bizar snel'Gian van Veen heeft zondag in een zinderende finale van het WK darts bij de jeugd verloren van het Britse toptalent Luke Littler.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »