Filmbeelden van ruim 100 jaar oud online: ‘Lagen op zolder stof te happen’

“Mijn opa maakte reisfilms, familiefilms en beelden van de leerfabriek uit Rijen toen filmen nog heel duur was.” Alle vooroorlogse films zijn vanaf nu voor iedereen online te bekijken.BrabantinBeelden was het afgelopen halfjaar op zoek naar de oudste films van Brabant. De oproep was om op zolder eens te zoeken naar beelden van voor 1940. De oudste film is meer dan een eeuw oud met beelden uit 1913 van Helmond en Den Bosch.Marc Uijtendaal gaf gehoor aan de oproep.

Nadat zijn opa in 1974 overleed, hebben zijn ouders de beelden bewaard. Uiteindelijk zijn ze bij Marc op zolder beland. “Er zitten films bij van reizen naar Lourdes, Rome en de Ardennen. Opnames van het pontje van Moerdijk en paaseieren zoeken in de tuin. Het is echt heel mooi om je vader en je oom ineens door het beeld te zien rennen.”

Beelden van voor de oorlog zijn bijzonder. Er werd toen niet veel gefilmd. "Het was heel duur, maar opa was welgesteld en die had er zijn hobby van gemaakt." Opa Leo Uijtendaal was directeur van een leerfabriek, wethouder en had een aantal bestuurlijke functies. Marc heeft hem nooit zien filmen. "Toen filmen na de oorlog betaalbaarder werd, stopte opa ermee. Nou hoeft het niet meer, dacht ie", zegt Marc lachend.

De beelden van opa Leo zijn vanaf nu dus online te bekijken. “Neven en nichten weten nog van niks. Nu kan ik ze gaan appen en bellen dat ze naar beelden van ons opa en ons oma kunnen kijken.” Het enige wat Marc mist bij de digitale beelden is het geluid van de projector, want online zit er geen geluid bij.

omroepbrabant »