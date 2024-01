Film Oppenheimer en tv-serie Succession grote winnaars bij Golden Globes

De film Oppenheimer en tv-serie Succession zijn de grote winnaars geworden bij de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles. Oppenheimer viel vijf keer in de prijzen bij de uitreiking van de film- en televisieprijzen. De film van Christopher Nolan, die draait om wetenschapper en 'vader van de atoombom' Robert Oppenheimer, won onder meer in de categorie beste dramafilm. De 53-jarige Nolan kreeg zijn eerste Golden Globe voor beste regie.

In zijn speech zei hij dat hij voor het laatst op het podium stond bij de uitreiking in 2009, toen hij de Golden Globe voor de in 2008 overleden acteur Heath Ledger postuum in ontvangst nam, voor zijn rol in Nolans film The Dark Knight. Hij legde uit dat hij het op dat moment moeilijk had, maar dat acteur Robert Downey jr. hem toen via een blik vanuit de zaal steunde. Afgelopen nacht was het Downey jr. die voor Oppenheimer een Golden Globe won, waardoor Nolan aan dat moment moest terugdenken. Nolan zei vervolgens prijzen vooral voor anderen in ontvangst te neme





