Fikse tegenwind Union Berlin na jaren voorspoed: succestrainer onder druk

De laatste keer dat Union Berlin níet verloor, was op 26 augustus in de Bundesliga-wedstrijd tegen SV Darmstadt 98 (1-4). Daarna verloor de ploeg van Sheraldo Becker en Danilho Doekhi drie keer in de Champions League, zeven maal in de competitie en dus dinsdag in het bekertoernooi.

Fischer staat sinds 2018 aan het roer bij Union Berlin. Onder zijn leiding promoveerde de club uit Berlijn naar het hoogste niveau en werd driemaal op rij Europees voetbal behaald. Dit seizoen zijnzelfs actief in de Champions League. Duitse media melden dat de Zwitser na de horrorreeks van dit najaar moet vrezen voor zijn baan. 'Het is logisch dat de club deze situatie analyseert. Het zijn de bestuurders die moeten beslissen.

De crisis laat Fischer niet onberoerd. De normaal zo ingetogen Zwitser kreeg na afloop van het bekerduel met Stuttgart de rode kaart na een verbaal gevecht met scheidsrechter Sacha Stegemann. 'Ik had mijn emoties beter onder controle moeten houden', zo ging Fischer al snel door het stof.

