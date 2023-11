FIFA schorst Luis Rubiales voor drie jaar naar aanleiding van kus aan Hermoso

"De disciplinaire commissie van de FIFA heeft Luis Rubiales, de voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF), voor drie jaar verboden van alle voetbalgerelateerde activiteiten op nationaal en internationaal niveau", zo valt er te lezen op de website van de FIFA.

Het vonnis is nog niet definitief, laat de bond ook weten. Rubiales heeft tien dagen om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Mocht de schorsing blijven staan, dan zal de Spanjaard de herfst van 2026 geschorst zijn.Rubiales is inmiddels ook afgestapt als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. In eerste instantie weigerde hij dat nog te doen, maar na massale kritiek te hebben ontvangen trad hij alsnog af.

Dit alles is het gevolg van een incident in augustus van dit jaar. Rubiales gaf Hermoso een kus op de mond tijdens de ceremonie na afloop van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De speelster was daar niet van gediend en klaagde Rubiales aan. headtopics.com

Op televisiebeelden was te zien dat toen de speelster langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Hermoso liet na het incident weten het 'niet leuk' te vinden dat Rubiales haar op de mond kuste.

Volgens Rubiales was er echter sprake van instemming, waardoor hij in eerste instantie nog weigerde om op te stappen. Wel bood hij zijn excuses aan.Geen mooi werk van de FIFA naar mijn mening. Voor een kus wordt je 3 jaar geschorst. Vergelijk dat eens met spelers die doping hebben gebruikt of consistent de gokregels hebben overtreden. Die krijgen nog geen 3 jaar. Nee dit is een straf voor de bühne om het eigen imago hoog te houden. headtopics.com

Ik praat het uiteraard niet goed maar ben toch wel benieuwd wat de consequenties waren geweest als de rollen omgedraaid waren. Heb het gevoel dat er de maanden na die kus toch een soort heksenjacht op hem gaande was.Je kan je ook afvragen wat er was gebeurd als Rubiales de dag erna had gezegd, Sorry, dit was idd ongepast, maar ik was zo blij dat ik het even vergat. Had ik niet moeten doen.Klopt, dan was er denk ik niet zoveel aan de hand geweest.

