FIFA onverbiddelijk: schorsing Tonali gaat per direct in

Tonali staat tien maanden aan de zijlijn.Tonali is bestraft wegens illegale gokpraktijken. De Italiaanse voetbalbond FIGC wilde hem voor tien maanden schorsen en daar is de FIFA in meegegaan. De schorsing gaat dus per direct in. Tonali wordt geschorst voor alle voetbalactiviteiten. Dat betekent dat hij ook niet op de club mag komen. Na de schorsing moet Tonali ook nog acht maanden in therapie.

Tonali heeft geld ingezet op een overwinning van AC Milan, waar hij destijds onder contract stond. Bovendien kampt hij met een gokverslaving. Newcastle betaalde afgelopen zomer maar liefst 64 miljoen euro om Tonali van Milan over te nemen. Zijn contract in Engeland loopt nog tot de zomer van 2028.

'Je kunt niet in de toekomst kijken en met de wetenschap van destijds hebben we hem gekocht. We vonden hem een geweldige speler en hadden geen enkel idee dat dit verhaal toen al speelde. Natuurlijk is het frustrerend dat je zo'n goede speler lang moet missen', zei Newcastle-manager Eddie Howe over Tonali.Ajax krijgt voetballes van Brighton: 'Cruijff draait zich om in zijn graf' headtopics.com

Tonali kent straf: seizoen Newcastle-middenvelder voorbij door gokactiviteitenHet is officieel: Newcastle United-middenvelder Sandro Tonali is voor tien maanden geschorst wegens illegale gokactiviteiten. Aanvankelijk dreigde de Italiaan veel langer buitenspel te staan, maar zijn juridische team heeft een schikking getroffen.

