Fietsproducent Babboe roept 22.000 bakfietsen terug

Fietsproducent Babboe roept opnieuw een groot aantal bakfietsen terug. In alle landen waar de fiets wordt verkocht, zijn het er nu in totaal 22.000. Eigenaren van modellen van minder dan vijf jaar oud krijgen een nieuwe. Nederland en Duitsland zijn als eerste aan de beurt, vanaf midden april. De verkoop van bakfietsen werd op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) half februari gestaakt omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Er waren honderden klachten binnengekomen over frames die doormidden braken tijdens het fietsen. Daarna werd een terugroepactie gestart voor een kleine 10.000 bakfietsen van vier modellen en werd geadviseerd ook de andere twaalf modellen voorlopig niet te gebruiken. Volgens de producent is het onderzoek bijna afgerond en kan het grootste deel van de fietsen na controle en reparatie weer de weg op. Daarvoor komt een monteur bij de klant langs. Ook mag Babboe de verkoop hervatten, laat het bedrijf op de website weten

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NOS / 🏆 5. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

NVWA doet strafrechtelijk onderzoek naar bakfietsfabrikant BabboeBehalve indicaties dat sommige bakfietsen niet veilig zijn, heeft de NVWA nu aanwijzingen dat Babboe dingen voor controleurs heeft achtergehouden.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Babboe 'misleidde' toezichthouder bij controle bakfietsen: 'Grote risico's genomen'Toezichthouder NVWA doet strafrechtelijk onderzoek naar Babboe. De bakfietsfabrikant zou tijdens inspecties bewust informatie over gebroken frames hebben achtergehouden. 'Het bedrijf heeft grote risico's genomen met de veiligheid van mensen', zegt de toezichthouder op X.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Herberg van Loon verder zonder eigenaren Jan en Roelie: 'Met veel plezier gedaan'Na bijna twintig jaar komt Herberg van Loon in andere handen. Uitbaters Jan en Roelie Ensing dragen het stokje volgende maand over.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Failliete meubelmaker Pastoe overgenomen door Nederlandse designbedrijvenPastoe ging vorige maand failliet. De nieuwe eigenaren zien weer groeikansen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Vereniging van seksbedrijven wil actie tegen malafide escortbureau NirvanaNa jarenlang van malafide beleid en wanpraktijken zoals afpersing en seksuele uitbuiting, vindt de directeur van de Vereniging Eigenaren Relaxbedrijven (VER) dat Margretha van de Laar voor de Nederlandse rechter moet verschijnen. Dat zegt hij in de podcastserie Het Escortbedrog (KRO-NCRV).

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

NSC roept Rutte op Taurus-raketten te regelen bij de DuistersNSC-Kamerlid Caspar Veldkamp zou graag zien dat het Nederlandse kabinet Duitsland overtuigt om zogeheten Taurus-kruisraketten te leveren aan Oekraïne, zo laat hij weten in Sven op 1.

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »