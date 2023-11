Fietser gewond door botsing met auto in Emmen

Daar zijn op dit moment werkzaamheden en wordt het verkeer geregeld door verkeersregelaars. Wat de oorzaak is van het ongeluk, is niet duidelijk. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

RTVDRENTHE: Verkiezingsfestival in Emmen: 'Voor het eerst stemmen, dat is wel spannend'Nog drieëntwintig nachten slapen en dan mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om leerlingen van het Drenthe College in Emmen te helpen een keuze te maken, organiseert de school een verkiezingsfestival.

Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Tekst volgt.

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Als je klaar bent met de havo of het vwo en je wil een mbo-opleiding tot kapper, bakker, of schilder kiezen, dan zou dat net zo'n logische optie moeten zijn als een universitaire opleiding. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf doet een oproep in een brief aan eindexamenleerlingen.

OMROEPBRABANT: 112-nieuws: fietser gewond na aanrijding • dief wordt bewaakt in ziekenhuisIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

OMROEPBRABANT: 112-nieuws: fietser zwaargewond bij aanrijding • auto van de weg Den BoschIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

RTVDRENTHE: Fietser gewond na aanrijding op kruispunt Balkenweg AssenEen auto en een fietser botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar.

