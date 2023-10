Feyenoorder Trauner traint weer mee, maar speelt nog niet tegen FC Twente

'We willen iets meer tijd nemen om hem op de juiste manier klaar te stomen om weer veel te kunnen spelen', zei Feyenoord-trainer Arne Slot vrijdag op zijn persconferentie. Hij heeft verder een vrijwel fitte selectie. 'Bart Nieuwkoop ging er tegen Lazio met een blessure van af, maar heeft vandaag ook weer een gedeelte meegetraind. Er zijn dus geen spelers die na de wedstrijd geblesseerd zijn geraakt. We zijn er goed uitgekomen.

De Kroatische aanvaller staat nog niet in de basis tegen Twente. Slot beseft dat Twente lastige horde is Slot won als trainer van AZ en Feyenoord nog nooit in Enschede. 'Twente is niet alleen voor ons een lastige horde. Ik zag een statistiek voorbijkomen dat ze thuis al een wedstrijd of dertig niet meer hebben verloren', zei hij. 'Er zijn sterkhouders weggegaan en die miljoenen zijn ook niet direct weer geïnvesteerd.

