Feyenoord wint vier prijzen in twee dagen

Feyenoord valt in twee dagen vier keer in de prijzen. Zo won de technische staf van de regerend landskampioen op dinsdagmiddag de Gouden Mossel, een jaarlijkse prijs voor personen die veel voor de stad Rotterdam hebben betekend. Arne Slot, Sipke Hulshoff, Marino Pusic en John de Wolf mochten de prijs in ontvangst nemen wegens hun rol in het kampioenschap van vorig seizoen. Slot sleepte dinsdagavond de volgende prijs in de wacht.

De trainer van Feyenoord is namelijk door de Nederlandse Sportpers uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het afgelopen jaar





