Feyenoord vindt nieuwe hoofdsponsor in MediaMarkt

Feyenoord heeft met MediaMarkt een nieuwe hoofdsponsor gevonden, zo maakt de Rotterdamse club woensdagmiddag bekend. De twee partijen hebben een driejarige overeenkomst bereikt, met een optie voor nog twee jaar. Het is de hoogste sponsordeal uit de clubhistorie. Met MediaMarkt heeft Feyenoord een opvolger gevonden van Europarcs, dat eerder Droomparken heette. Dat bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van de Rotterdammers.

Het nieuws is bekend gemaakt door een reclamespotje met oud-Feyenoorder Royston Drenthe. Volgens clubwatcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond is er een bedrag van bijna twintig miljoen euro gemoeid bij deze deal. Er is een overeenkomst getekend voor een periode van drie jaar met een optie voor nog twee jaar. Het is hiermee de hoogste sponsordeal uit de historie van de Rotterdamse club

