Feyenoord versterkt zich met Anis Hadj-Moussa

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.en Patro Eisden Maasmechelen zijn het eens geworden over de transfer van Anis Hadj-Moussa. De 22-jarige vleugelaanvaller is de eerste zomerversterking van de Rotterdammers.

Hadj-Moussa maakt na dit seizoen de overstap naar Feyenoord en tekent een contract tot medio 2029 in De Kuip. Feyenoord was vastberaden om snel een deal te sluiten en heeft Hadj-Moussa naar verluidt voor 3,5 miljoen euro vastgelegd. Daarmee troeft het de nodige clubs in binnen- en buitenland af. De interesse van Ajax werd veelvuldig ontkend.weet echter dat de Amsterdammers begin vorige week tot het laatste moment hebben gevochten om de handtekening van Hadj-Mouss

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



voetbalzonenl / 🏆 16. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Ajax en PSV grijpen mis: Feyenoord dicht bij akkoord met Anis Hadj-MoussaLees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Anis Hadj-Moussa: Feyenoord krijgt pingeldoos met verbeterpuntenLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Transfer van Anis Hadj-Moussa naar FeyenoordPatro Eisden kondigt vol trots de transfer van Anis Hadj-Moussa naar Feyenoord aan. De Algerijnse aanvaller tekende woensdag voor vijf seizoenen in De Kuip.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

‘Historisch’ recordbedrag voor Anis Hadj-Moussa: ‘Tweede duurste speler ooit’Lees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Besiktas'ın Anis Hadj Moussa'yı transfer etme girişimi başarısız olduBelçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin çarşamba sabahı bildirdiğine göre, Besiktas, Anis Hadj Moussa'yı Türkiye'ye getirme konusunda son bir çaba gösterdi. Ancak Hadj Moussa'nın seçimi Feyenoord'dan yana oldu ve bu nedenle girişim başarısız oldu. Feyenoord ile anlaşma sağlayan Hadj Moussa, Türk kulübünün elinden kaçtı. Oyuncu ayrıca Ajax, PSV ve PEC Zwolle'nin de ilgisini çekmişti. Feyenoord, Alireza Jahanbakhsh'ın sözleşmesini resmen feshettikten sonra bir sağ kanat oyuncusu daha kazandı. İranlı oyuncunun muhtemelen yaz aylarında ayrılacağı tahmin ediliyor. Hadj Moussa, Vitesse'nin kadrosunda tek umut ışığı olarak adlandırılabilir.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Feyenoord slaat grote slag en bevestigt zomerse komst Hadj MoussaFeyenoord bevestigt: Anis Hadj Moussa speelt per volgend seizoen in De Kuip. De 22-jarige aanvaller, die nu op huurbasis voor Vitesse uitkomt, komt over van het Belgische Patro Eisden.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »