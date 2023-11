Feyenoord treurt om eerste nederlaag tegen fel Twente: 'Wij gaven te veel weg'

'We kunnen niet terugkijken op een heel goede wedstrijd', zei Slot na afloop tegen ESPN. 'Het is hier altijd een moeilijke wedstrijd. Zeker na een vroege goal weet je dat het de rest van de wedstrijd niet stil gaat zijn. Dat helpt de thuisploeg enorm.' Feyenoord deed pas in de slotfase iets terug via verdediger Lutsharel Geertruida. 'We hadden wel veel de bal, maar dat heeft niet geleid tot heel veel kansen.

' Zerrouki zag fel FC Twente Feyenoord-middenvelder Ramiz Zerrouki had liever een ander weerzien beleefd met FC Twente. Uitgerekend in Enschede, de stad waar hij de afgelopen jaren speelde, ging de Algerijns international met de regerend kampioen onderuit. 'Ik ben heel teleurgesteld over de manier waarop we begonnen zijn, dat was gewoon niet goed.

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

