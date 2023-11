Feyenoord-trainer Slot legt keuze uit om Japanse spits niet in te brengen

Ondanks de wanprestatie van Santiago Gimenez tegen RKC Waalwijk (1-2), mocht de reservespits uit Japan niet invallen. Gimenez speelde ondermaats en stiftte tot overmaat van ramp een penalty over de lat in Waalwijk. Toch mocht hij de volle negentig minuten blijven staan, terwijl Slot nog twee spelers had kunnen inbrengen. 'De Japanse recordaankoop Ayase Ueda keek al warmlopend met regelmaat vol verbijstering naar de reservebank', schrijft het.

'Het verschil was maar één doelpunt', verklaart Slot. 'Als het dan onverhoopt toch weer 2-2 wordt, dan wil ik mijn topscorer niet op de bank hebben zitten, maar wel op het veld. Ik haal geen 'goals' het veld uit als ik denk nog 'goals' nodig te hebben.' En dus bleef Ueda aan de kant. Slot verplaatst zich in zijn Japanse spits. 'Ik kan me voorstellen dat hij al die kansen zag en misschien heeft gedacht:', aldus de Feyenoord-trainer. 'Het is niet uitgesloten dat ik hem nog uitleg ga geven.

:

VOETBALPRİMEUR: Arne Slot, Feyenoord'un zayıf başlangıç istatistiğiyle karşılaştıArne Slot, basın toplantısında Feyenoord'un son bir buçuk yılda ilk 15 dakikada yediği gol sayısıyla ilgili olumsuz bir istatistikle karşılaştı.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALZONENL: Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot wijzigt elftal met één naamLuka Ivanusec begint zaterdagavond in de basis bij Feyenoord, dat het om 18:45 uur opneemt tegen RKC in Waalwijk. Dat voorspelt journalist Mikos Gouka in zijn vermoedelijke opstelling voor het Algemeen Dagblad. De mogelijke terugkeer van Ivanusec zou ten koste gaan van Ramiz Zerrouki, die in het Mandemakers Stadion weer op de bank zal plaatsnemen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot wijzigt elftal met één naamLuka Ivanusec begint zaterdagavond in de basis bij Feyenoord, dat het om 18:45 uur opneemt tegen RKC in Waalwijk. Dat voorspelt journalist Mikos Gouka in zijn vermoedelijke opstelling voor het Algemeen Dagblad. De mogelijke terugkeer van Ivanusec zou ten koste gaan van Ramiz Zerrouki, die in het Mandemakers Stadion weer op de bank zal plaatsnemen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

NUSPORT: Feyenoord knokt zich naar zege bij tiental RKC ondanks penaltyflater GiménezFeyenoord heeft zaterdagavond een 1-2-overwinning geboekt op bezoek bij RKC. De ploeg van trainer Arne Slot knokte zich tegen een tiental terug van een achterstand, ondanks een gemiste strafschop van Santiago Giménez.

Bron: NUsport | Lees verder »

NOS: Feyenoord worstelt maar komt ondanks gemiste panenka boven in WaalwijkDe regerend kampioen wint een week na de nederlaag bij FC Twente met 2-1 bij RKC, dat een helft met tien man speelde.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Feyenoord worstelt maar komt ondanks gemiste panenka boven in WaalwijkDe regerend kampioen wint een week na de nederlaag bij FC Twente met 2-1 bij RKC, dat een helft met tien man speelde.

Bron: NOSsport | Lees verder »