Feyenoord speelt beter met Trauner en Geertruida

"Die botsing is natuurlijk voor hem nadelig, maar met Trauner zag je het verschil aan de bal en zonder de bal. Feyenoord ging toen wel beter voetballen. Er waren toen veel meer vastigheden in het team. Rechts word je verdedigend sterker met Lutsharel Geertruida en Trauner heeft de rust om die ballen in te spelen." Feyenoord kwam vlak voor rust wel 0-1 achter via Ciro Immobile. Een onnodige goal, vond Jan Boskamp die naast Van Bronckhorst zat.

"Quinten Timber gaat lopen met die bal en hij speelt hem niet af. Dat was een beetje vreemd. Geertruida kan hem nog helpen, maar dat doet hij ook niet. Als je ziet die eerste 25 minuten, zo veel balverlies. Er werd ook niet gewisseld van kant."Schumacher: ‘Mercedes begrijpt het concept van de eigen auto niet’Vide

:

VI_NL: Schlemiel Lutsharel Geertruida liet Feyenoord beter spelenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

NUSPORT: Feyenoord reist met Trauner en Wieffer af naar Rome voor CL-duel met LazioGernot Trauner en Mats Wieffer zitten in de Feyenoord-selectie voor het Champions League-duel met Lazio. Trauner kampte de voorbije weken met een blessure, terwijl Wieffer afgelopen weekend ziek was.

Bron: NUsport | Lees verder »

VI_NL: Trauner maakt rentree bij Feyenoord na vervelende aftocht NieuwkoopLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: 'Hel' in Rome aanstaande: 'Feyenoord is in alle opzichten beter dan dit Lazio'Feyenoord is in meerdere opzichten beter dan SS Lazio, zo luidt de conclusie in de spelersbattle van VoetbalPrimeur. Ondanks dat de uitslag van de spelersbattle opvallend goed in evenwicht is, hoeven de Rotterdammers zich weinig zorgen te maken. 'Hij hoort gewoon bij de wereldtop, daar kan Lazio niet tegenop.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NOS: Feyenoord wordt beter, maar Immobile scoort • Fraaie goal SimonsAcht wedstrijden in de Champions League vanavond, met als hoofdact de wedstrijd Lazio-Feyenoord (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Van Bronckhorst ziet verademing bij Feyenoord: 'Die brengt zo veel meer rust'Volgens Giovanni van Bronckhorst was het voor Feyenoord niet nadelig dat Bart Nieuwkoop naar de kant moest. De verdediger kreeg al geel na één minuut en werd na 20 minuten gewisseld voor Gernot Trauner, na een flinke botsing. Van Bronckhorst zag dat het daarna zichtbaar beter ging bij Feyenoord.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »