Feyenoord selectie voor Champions League-duel met Lazio bekend

Gernot Trauner en Mats Wieffer behoren tot de 24-koppige selectie van Feyenoord die afreist naar Rome voor het Champions League-duel met Lazio. De Rotterdammers komen dinsdagavond in actie in Stadio Olimpico. De aanvoerder van de Rotterdammers ging toen een kwartier voor tijd geblesseerd naar de kant en miste de afgelopen duels vanwege een knieblessure.

VOETBALPRİMEUR: Sarri draait 180 graden wat betreft Feyenoord-publiek: 'Voorbeeld voor Lazio'Maurizio Sarri was geen groot fan van de fans van Feyenoord, maar inmiddels is de Italiaanse trainer bijgedraaid. De coach van Lazio hoopt dat de fans van zijn eigen club zich net zo zullen gedragen als de Rotterdamse fans, zodat het Stadio Olimpico een ware hel zal worden.

VOETBALPRİMEUR: Ajax irriteert Heerenveen: 'Alsof ze de Champions League hebben gewonnen'De spelers van Ajax hebben zich na de thuiszege op sc Heerenveen (4-1) gedragen alsof ze de Champions League hebben gewonnen. Dat stelt Luuk Brouwers. De enige doelpuntenmaker bij de Friezen stoorde zich er 'enorm' aan.

NUSPORT: Marcelo noemt winst Copa Libertadores mooier dan vijf Champions League-zegesDe historische winst van de Copa Libertadores met Fluminense maakt veel los bij Marcelo. De 35-jarige routinier noemt het veroveren van de Zuid-Amerikaanse clubcompetitie een grotere prestatie dan de vijf keer dat hij de Champions League won met Real Madrid.

