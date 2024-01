Feyenoord richt zich op alternatief voor Kevin Mbabu

De 23-jarige rechtervleugelverdediger Assignon wordt gezien als alternatief voor Kevin Mbabu bij Feyenoord. Mbabu blijkt moeilijk los te weken van FC Augsburg. Assignon heeft een contract bij Rennes tot 2027, maar is niet tevreden bij zijn huidige club.





