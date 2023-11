Feyenoord lijdt tegen FC Twente eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen

FC Twente vloog in De Grolsch Veste uit de startblokken en kwam binnen tien minuten op voorsprong dankzij Manfred Ugalde. Een kwartier voor tijd verdubbelde invaller Ricky van Wolfswinkel de voorsprong, waarna Lutsharel Geertruida vlak voor tijd voor de 2-1 tekende. Feyenoord was tot de wedstrijd in Enschede ongeslagen in de Eredivisie. De Rotterdammers hadden de laatste zeven competitieduels gewonnen. PSV en AZ kunnen later op de zondag profiteren van het verlies. PSV ontvangt Ajax (14.

Ugalde kapte de uitglijdende Dávid Hancko uit en schoot via Quilindschy Hartman de bal achter doelman Justin Bijlow. Feyenoord had daarna moeite een gaatje in de Twentse defensie te vinden. Santiago Giménez liep een voorzet voorbij, terwijl Bart Nieuwkoop overschoot. Vlak voor rust trof Lutsharel Geertruida op de paal, maar kort daarna floot scheidsrechter Dennis Higler al vanwege een buitenspelsituatie.

Matig Feyenoord lijdt bij FC Twente eerste nederlaag van het seizoenFeyenoord heeft zondagmiddag kostbare punten verspeeld in de strijd om de bovenste plekken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot was niet opgewassen tegen FC Twente, dat in eigen huis met 2-1 zegevierde. Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel scoorden namens de thuisploeg, Lutsharel Geertruida deed in de slotfase iets terug. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling: Feyenoord met 'Champions League-team' tegen TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

