'Feyenoord kan zomertarget alsnog voor spotprijs naar de Kuip halen'

. Gedurende de zomer had Feyenoord al interesse in de Braziliaanse verdediger, maar pakte de club niet door omdat Lutsharel Geertruida uiteindelijk niet vertrok. De belangstelling zou echter nog springlevend zijn.Nino is een 26-jarige centrale verdediger die onder contract staat bij Fluminense en bij de Braziliaanse selectie zit. Door een clausule is hij in de winter voor vijf miljoen op te halen.

Tijdens de zomerse transferperiode had Nino een clausule in zijn contract staan waardoor hij voor zeven miljoen kon vertrekken. De verdediger was de beoogde opvolger van Geertruida, indien laatstgenoemde naar RB Leipzig zou vertrekken. Geertuida vertrok echter niet, waardoor Feyenoord niet doorpakte.Video

PSV loopt uit op Feyenoord: 'Maar van deze wedstrijden word je beter'Lees meer Lees verder ⮕

'Heel lang geleden dat Feyenoord zo onder druk werd gezet'Feyenoord heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. FC Twente was in eigen huis met 2-1 te sterk voor de landskampioen. Dat is volgens data-analist Bart Frouws geheel de verdienste van FC Twente, dat op de derde plek staat. 'Het is lang geleden dat Feyenoord zo onder druk werd gezet. Lees verder ⮕

Slot kritisch na nederlaag Feyenoord: 'Dat helpt de thuisploeg enorm'Na afloop van de wedstrijd FC Twente-Feyenoord, die door de Rotterdammers met 2-1 werd verloren, liet Feyenoord-trainer Arne Slot bij ESPN zijn licht schijnen op het duel. De oefenmeester is kritisch op zijn ploeg, en met name hoe deze aan de wedstrijd begon. Lees verder ⮕

LIVE: Feyenoord doet in slotfase iets terug, spannende slotfase in EnschedeOm 12.15 uur trappen FC Twente en Feyenoord de Eredivisie-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug. Lees verder ⮕

Feyenoord treurt om eerste nederlaag tegen fel Twente: 'Wij gaven te veel weg'Trainer Arne Slot zag dat Feyenoord na een vroege achterstand weinig kansen kon afdwingen in de verloren uitwedstrijd tegen FC Twente (2-1). De Rotterdammers leden in Enschede de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen. Lees verder ⮕

Zerrouki kijkt in spiegel na Feyenoord-nederlaag: 'Zijn er niet goed mee omgegaan'Ramiz Zerrouki vindt dat Feyenoord zondagmiddag op bezoek bij FC Twente (2-1) te weinig heeft gebracht. Door de vroege openingstreffer van Manfred Ugalde liepen de Rotterdammers 'achter de feiten aan', aldus de middenvelder, die voor even terugkeerde op het oude nest. Lees verder ⮕