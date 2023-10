Feyenoord kan boete tegemoet zien door controversiële spandoeken tegen Lazio

. In dit geval draait het niet om vuurwerk of trappen die niet vrijgehouden zijn, maar om Palestijnse vlaggen die in het publiek te zien zouden zijn geweest.Dergelijke politieke uitingen zijn door de UEFA ten strengste verboden en voor het overtreden van de regels staan dan ook sancties. In eerdere gevallen heeft de Europese voetbalbond reeds laten zien boetes uit te delen bij overtredingen.

De georganiseerde sfeeractie vanuit de club was bovendien geweigerd door de UEFA, omdat deze provocerend van aard zou zijn. In samenwerking met Feyenoord zelf had de supportersvereniging reeds tijd en geld gestoken in een spandoek dat met een knipoog zou verwijzen naar Maurizio Sarri, die bij de wedstrijd Feyenoord-Lazio van vorig jaar in de Europa League de Kuip een 'psychiatrische inrichting' noemde.

| De Kuip ontploft bij openingsgoal Giménez tegen LazioSantiago Giménez scoort bij zijn Champions League-debuut voor Feyenoord tegen Lazio. Lees verder ⮕

| De Kuip ontploft na openingsgoal Giménez tegen LazioSantiago Giménez scoort bij zijn Champions League-debuut voor Feyenoord tegen Lazio. Lees verder ⮕

Feyenoord schittert tegen Lazio en boekt tweede overwinning in Champions LeagueFeyenoord heeft opnieuw een uitstekende indruk achtergelaten in de Champions League. In de groepsfase van het hoogste Europese voetbaltoernooi werd een 3-1 overwinning geboekt op Lazio. De Rotterdammers hebben nu zes punten na drie wedstrijden. Santiago Gimenez maakte twee treffers. De andere goal kwam van de voet van Ramiz Zerrouki. Lees verder ⮕