'Feyenoord heeft net iets meer dan PSV, het is wat agressiever en scherper'

Advocaat werd in 2021 opgevolgd door Arne Slot, die Feyenoord heeft gereanimeerd en zijn ploeg woensdagavond naar de eerste plek in de Champions League-groep leidde. De manier waarop spreekt"Lazio was wel zeer, zeer zwak, maar ze wisten zich ook geen raad met Feyenoord", gaat Advocaat verder."Feyenoord heeft net iets meer dan PSV.

Het is allemaal net iets agressiever en scherper."Wim Kieft noemt Feyenoord 'stabiel' en 'heel volwassen'."Ze doen geen gekke dingen." Advocaat haakt in:"Als Feyenoord zoals PSV tegen RC Lens zou hebben gespeeld, kregen ze het ook wel wat moeilijker. Dat is een vervelende ploeg."FIA reageert op controverse na diskwalificatie voor Hamilton en Leclerc

