Feyenoord-coach Slot kiest tegen FC Twente opnieuw voor Zerrouki

Ramiz Zerrouki begint voor het eerst in de basis bij een Eredivisie-wedstrijd van Feyenoord. De middenvelder maakte eerder als basisspeler een goede indruk bij de Europese duels met Atlético Madrid (3-2-verlies) en Lazio. Zerrouki vormt tegen zijn oude club een middenveld met Quinten Timber en Mats Wieffer. In de verdediging en aanval zijn geen verrassingen bij Feyenoord. Calvin Stengs speelt opnieuw als rechtsbuiten. Bij FC Twente keert Michel Vlap terug in de opstelling.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler is hersteld van een enkelblessure. Hij is de vervanger van Mitchell van Bergen. Nummer drie Feyenoord is nog ongeslagen in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben de laatste vijf competitiewedstrijden gewonnen. FC Twente, dat vierde staat, heeft dit seizoen alleen van RKC Waalwijk verloren (1-0). De tukkers verloren op 7 mei 2022 tegen Fortuna Sittard (1-2) voor het laatst een competitieduel in eigen huis.

