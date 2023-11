Fervent Messi-criticaster doet oproep: 'Deze waanzin moet stoppen'

'Als je kijkt naar de periode augustus 2022 tot juni 2023: op basis van welke criteria steeg Messi boven de rest uit? Ik kan er geen enkele opnoemen. Als we kijken naar de prijzen, dan komt hij ver achter Haaland, ook al won Messi het WK.

'Haaland heeft alle records gebroken en Messi was vorig seizoen bij PSG niet eens de beste speler. Dan is het voor mij onbegrijpelijk dat hij alsnog de Ballon d'Or wint. Ik vind Messi al drie tot vier jaar niet meer de beste speler van de wereld. En toch wint hij in die jaren twee keer deze prijs. Deze waanzin moet stoppen. Nogmaals, ik vind het beschamend dat Haaland niet heeft gewonnen. Ik kon mijn ogen echt niet geloven', zei de uitgesproken dertienvoudig Frans international.

