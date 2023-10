Fenerbahçe zet bizarre reeks voort met solide thuiszege in Conference League

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft donderdagavond ook zijn derde Conference League-duel gewonnen.

Een half uur voor tijd werd het echter alsnog spannend, toen Ludogorets de 2-1 maakte en daarmee terugkwam in de wedstrijd. Na een corner probeerde Pedrinho het met een omhaal. Zijn inzet ging via verdediger Rodrigo het doel in.

Later op donderdagavond spelen nummer twee FC Nordsjælland (3 punten) en nummer vier Spartak Trnava (0 punten) nog tegen elkaar. Met nog drie duels te gaan is het gat van koploper Fenerbahçe met de nummer drie na vanavond echter hoe dan ook drie punten, waardoor plaatsing voor de knock-outfase dichtbij is voor de Turken. headtopics.com

Een mindere wedstrijd van Fener. Ludogrets speelde wel goed en kwam een aantal keer best wel gevaarlijk voor de doel. Maar uiteindelijk gewonnen dat is het belangrijkste. Op naar de volgende wedstrijd!

Man man, wat speelde we slecht zeg. Het was vooral heel erg slapjes allemaal. Ondanks dat niet echt in gevaar geweest tot het eigen doelpunt. Daarna was het tot aan het slotdoelpunt echt billen knijpen. headtopics.com

Wat als Fred naar gala was gegaan en wij opgescheept zouden zitten met Ndombele? Gs had direct een embargo gegooid in zijn eigen cl poule plus competitie. Wat. Een. Speler.... Dat zo een enorme klasbak in Turkije speelt....

