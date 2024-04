Fenerbahçe overweegt zich terug te trekken uit de Turkse Süper Lig

De club heeft het besluit over het al dan niet terugtrekken uit de Turkse Süper Lig opgeschoven naar de volgende Algemene Ledenvergadering, zo luidt een statement van de club. De club overweegt zich terug te trekken uit de competitie naar aanleiding van rellen die plaatsvonden na afloop van de wedstrijd tegen Trabzonspor (2-3 overwinning) op 17 maart. Fenerbahçe won op 17 maart door een laat doelpunt bij Trabzonspor (2-3).

Vervolgens werden de spelers op het veld aangevallen door hooligans van de tegenpartij. De totale chaos op het veld werd uitgezonden op de Turkse televisie

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



voetbalzonenl / 🏆 16. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Fenerbahçe gaat zich mogelijk terugtrekken uit Turkse Süper LigFenerbahçe overweegt om uit de Turkse Süper Lig te stappen. Dat wordt duidelijk uit een statement dat de club deelt. Op 2 april vindt er een buitengewone algemene ledenvergadering plaats bij de club uit Istanbul, en dan wordt een eventuele terugtrekking uit de competitie besproken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Fenerbahçe gaat zich mogelijk terugtrekken uit Turkse Süper LigFenerbahçe overweegt om uit de Turkse Süper Lig te stappen. Dat wordt duidelijk uit een statement dat de club deelt. Op 2 april vindt er een buitengewone algemene ledenvergadering plaats bij de club uit Istanbul, en dan wordt een eventuele terugtrekking uit de competitie besproken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Fenerbahçe overweegt zich terug te trekken uit de Süper LigLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Fenerbahce overweegt zich terug te trekken uit Süper Lig na massale knokpartijFenerbahce denkt er serieus over na om zich terug te trekken uit de Turkse competitie. De club overweegt deze zware stap te zetten naar aanleiding van de incidenten van zondag. Na de uitwedstrijd tegen Trabzonspor (2-3) vielen supporters van de thuisclub spelers en medewerkers van Fenerbahce aan.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Fenerbahçe dreigt uit Turkse competitie te stappen: 'In dit land is geweld normaal'FIFA-voorzitter Gianni Infantino veroordeelt de rellen van gisteren in Turkije. Er zijn twaalf supporters van Trabzonspor opgepakt, nadat spelers van Fenerbahçe waren aangevallen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Fenerbahçe dreigt uit Turkse competitie te stappen: 'In dit land is geweld normaal'FIFA-voorzitter Gianni Infantino veroordeelt de rellen van gisteren in Turkije. Er zijn twaalf supporters van Trabzonspor opgepakt, nadat spelers van Fenerbahçe waren aangevallen.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »