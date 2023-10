Fenerbahçe nog altijd foutloos in Conference League na solide thuiszege

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft donderdagavond ook zijn derde Conference League-duel gewonnen.

Vlak na rust verdubbelde de Turkse club de voorsprong. Een lage voorzet van Oosterwolde kon niet worden binnengegleden door Batshuayi, maar Zajc wist de afvallende bal wel raak te schieten. 2-0, Fenerbahçe leek op rozen te zitten.

Een half uur voor tijd werd het echter alsnog spannend, toen Ludogorets de 2-1 maakte en daarmee terugkwam in de wedstrijd. Na een corner probeerde Pedrinho het met een omhaal. Zijn inzet ging via verdediger Rodrigo het doel in. headtopics.com

In het daaropvolgende half uur ging Ludogorets op jacht naar de 2-2, en het was daar enkele keren dichtbij. Fenerbahçe wist een gelijkmaker echter te voorkomen, en kwam vlak voor tijd zelfs op 3-1 via Zajc, die vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uithaalde.

Later op donderdagavond spelen nummer twee FC Nordsjælland (3 punten) en nummer vier Spartak Trnava (0 punten) nog tegen elkaar. Met nog drie duels te gaan is het gat van koploper Fenerbahçe met de nummer drie na vanavond echter hoe dan ook drie punten, waardoor plaatsing voor de knock-outfase dichtbij is voor de Turken. headtopics.com

Zeer moeizaam en een strijdvaardig Ludogorets. Uiteindelijk de 3 punten binnen. Je zag duidelijk dat veel spelers mede door wedstrijdritme veel balverlies leden. Maar met belangrijke spelers op de bank toch gewonnen. Winning streak is on going!

