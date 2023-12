Femke Bol blikt terug op een bijzonder jaar

2023 loopt ten einde. Elf sporters en één trainer kijken in de traditionele eindejaarsserie terug op een bewogen jaar. Vandaag Femke Bol. Als er één Nederlandse atlete in 2023 in staat bleek verbazing tot kunst te verheffen, dan is het Femke Bol wel. Deze decemberavond in Utrecht, bij haar terugblik op twaalf maanden die ze in al haar bescheidenheid afficheert als 'best wel bijzonder', is het niet anders.

Het is een welhaast onvermijdelijke vraag; Bol (23) weet als geen ander wat haar boven het hoofd hangt na zo'n seizoen. Ze won alle dertig internationale wedstrijden waarin ze startte en was daarmee wereldwijd een van de vier atleten die een jaar lang ongeslagen bleef. Bol liep begin februari tijdens haar eerste race van het seizoen indoor de snelste tijd ooit op de incourante 500 meter en liet twee weken later het 41 jaar oude wereldrecord op de 400 meter sneuvelen. Outdoor was er absolute dominantie op de 400 meter horden, het nummer waarop ze wereldwijd de acht snelste tijden van het jaar voor zich opeist





